मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा AWEB के अध्यक्ष बने

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने विश्व निर्वाचन निकायों के संघ ( AWEB ) के अध्यक्ष के तौर पर मंगलवार को पदभार संभाल लिया। वे 2019-21 तक अध्यक्ष रहेंगे।

मंगलवार को इस संबंध में AWEB की चौथी महासभा में फैसला लिया गया। इस सम्मेलन में 50 देशों के 120 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

बता दें कि 2017 में बुखारापेस्ट में आयोजित अंतिम आम सभा में भारत को AWEB का अध्यक्ष नामित किया गया था। लिहाजा अब मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा AWEB के अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाल लिया है।

कार्यक्रम का उद्घाटन सुनील अरोड़ा के अलावा चुनाव आयुक्तों अशोक लवासा और सुशील चंद्रा एवं AWEB के निवर्तमान अध्यक्ष रूमानिया के इयोन मिन्कू रादुलेस्कू ने किया।

