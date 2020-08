UNSC में China ने फिर की Kashmir Issue उठाने की कोशिश, भारत ने दी सख्त हिदायत

नई दिल्ली। भारत के खिलाफ लगातार किसी ना किसी गतिविधि में लगे चीन ( China ) को देश ने सख्त चेतावनी दी है। इस बार मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ( United Nations Security Council ) में चीन द्वारा कश्मीर का मुद्दा ( china on kashmir issue ) उठाने से जुड़ा हुआ है। भारत ने गुरुवार को चीन पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उसे ऐसी बेकार कोशिशों से उचित सबक लेना चाहिए। भारत ने दो टूक लहजे में चीन को स्पष्ट रूप से टोका और कहा कि वह अपने आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप को दृढ़ता से खारिज करता है।

दरअसल, बुधवार को जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने और घाटी के पुनर्गठन की पहली वर्षगांठ थी। बीते वर्ष 5 अगस्त को जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को संसद ने अमित शाह द्वारा लाए गए प्रस्ताव के बाद पारित कर दिया था।

इस मौके पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ( unsc ) में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा कराए जाने का प्रयास किया और चीन ने इस कदम का समर्थन ( China support Pakistan on Kashmir issue ) किया। हालांकि पाकिस्तान ( Pakistan raise kashmir issue ) और चीन की यह नापाक कोशिश सफल नहीं हो सकी। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप को दृढ़ता से खारिज करता है।

As on such previous occasions, this attempt too met with little support from the international community. We firmly reject China’s interference in our internal affairs and urge it to draw proper conclusions from such infructuous attempts: Ministry of External Affairs (MEA) https://t.co/IfJQ98YRSg