China ने अब रूसी इलाके पर किया दावा, कहा- 1860 से पहले हमारा था व्लादिवोस्तोक

बीजिंग। चीन की विस्तारवादी नीति ( China's expansionary policy ) के कारण तमाम पड़ोसी देशों के साथ बीजिंग का सीमा विवाद चल रहा है। भारत के साथ लद्दाख सीमा ( Ladakh Border ) पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अब रूसी इलाके पर अपना दावा ठोक दिया है। चीन ने कहा है कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर ( Vladivostok City ) पहले उसका हिस्सा था।

चीन के सरकारी समाचार चैनल सीजीटीएन के संपादक शेन सिवई ने दावा किया कि 1860 से पहले रूस का व्लादिवोस्तोक शहर पर चीन का अधिकार था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इस शहर को पहले हैशेनवाई ( Hashenwai ) के नाम से जाना जाता था। रूस ने उस वक्त एकतरफा संधि करते हुए चीन से छीन लिया था।

China से तनातनी के बीच India की Russia से बड़ी डील, 21 MIG-29 समेत 33 फाइटर जेट खरीदेगा भारत

बता दें कि चीन में मीडिया सरकार के नियंत्रण में है। यानी कि सरकार की मर्जी के बिना न तो वे कुछ लिख सकते हैं और न दिखा सकते हैं। ऐसे में सीजीटीएन की ओर से कही गई ये बात काफी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर शेन सिवई ( Shen Shiwei ) ने एक ट्वीट भी किया है। हालिया घटनाक्रम को देखें तो रूस और चीन के बीच संबंधों खटास भी आई है।

This “tweet” of #Russian embassy to #China isn’t so welcome on Weibo

“The history of Vladivostok (literally 'Ruler of the East') is from 1860 when Russia built a military harbor.” But the city was Haishenwai as Chinese land, before Russia annexed it via unequal Treaty of Beijing. pic.twitter.com/ZmEWwOoDaA