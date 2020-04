चीन ने किया पलटवार, कहा-एड्स और मंदी लाने वाले अमरीका पर भी जवाबदेही तय हो

बीजिंग। कोरोना वायरस फैलाने को लेकर लग रहे आरोपों पर चीन ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। अमरीका ने पिछले दिनों चीन पर गंभीर टिप्पणी कर कहा था कि अगर उसका इस महामारी को फैलाने में कहीं भी हाथ पाया जाता है तो वह उसे उचित दंड देगा। इस पर चीन ने सवाल उठाए हैं कि एचआईवी और एन1एन1 वायरस का केंद्र अमरीका के रहने के बावजूद उस पर को कई दंड नहीं लगाया तो फिर कोरोना संकट में हमारे खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों हो रही है?

#FMsays "The H1N1 flu that broke out in the US in 2009 spread to 214 countries and regions, killing nearly 200,000 people, has anyone demanded the US for compensation?" Foreign Ministry spokesman Geng Shuang asked on Monday. (1/3) pic.twitter.com/JDpxxGE1OW