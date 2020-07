America को China की चेतावनी, कहा- South China Sea पर 1000 साल से है हमारा अधिकार

बीजिंग। अमरीका और चीन ( America China Tension ) के बीच लगातार टकराव की स्थित गंभीर होती जा रही है। दक्षिण चीन सागर ( South China Sea ) के मामले में दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल काफी गरम हो गया है। दक्षिण चीन सागर पर चीनी दावों ( China Claim On South China Sea ) को गैर कानूनी बताने को लेकर अब चीन ने अमरीका पर जोरदार पलटवार किया है।

चीन ने सीधे-सीधे अमरीका ( America ) को चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी को ये समझ लेना चाहिए कि बीते 1000 सालों से दक्षिण चीन सागर पर उसी का कब्ज़ा है। चीन ने आगे कहा कि इस समुद्र पर उसकी संप्रभुता एक हजार साल से अधिक समय से है जो किसी भी अन्य पक्ष के किसी दावे से खारिज नहीं हो जाएगी।

चीन ने South China Sea पर अमरीकी विदेश विभाग के आरोपों को किया खारिज, कहा- ये अनुचित है

चीन ने आरोप लगाया कि अमरीका उसके और दक्षिण पूर्वी एशिया ( South East Asia ) के अन्य देशों के बीच विवाद बढ़ाने के लिए बीज बोने की कोशिश कर रहा है। मालूम हो कि मंगलवार को अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि दुनिया रणनीतिक रूप से अहम दक्षिण चीन सागर को चीन के समुद्री साम्राज्य के तौर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा।

"The #US frequently dispatches large-scale advanced warships and military aircraft to the #SouthChinaSea; it is the real troublemaker and destroyer of regional peace and stability," said Chinese FM spokesperson Zhao Lijian in response to the US' statement on the #SouthChinaSea. pic.twitter.com/Qx1bohJddv