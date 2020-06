भारत की कार्रवाई से ड्रैगन को लगा झटका, 59 ऐप के बैन होने पर चीन की सरकार ने जताई चिंता

नई दिल्ली। चीन (China) ने मंगलवार को कहा कि वह भारत द्वारा उसके 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने से बेहद चिंतित है और स्थिति की पुष्टि कर रहा है। गौरतलब है सरकार ने चीन को तगड़ा झटका देते हुए सोमवार को 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें से कई ऐप ऐसे हैं जो देश में काफी प्रचलित है। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वीचैट, शेयरइट और कैम स्केनर समेत ऐसे कई ऐप शामिल हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि ये भारत की जिम्मेदारी है कि वह चीनी व्यवसायों के अधिकारों को बरकरार रखे।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हैं।" गूगल (Google) और एप्पल (Apple) ने इन ऐप्स को playstore और ऐप स्टोर से हटा दिया है।

China is strongly concerned, verifying the situation: Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian on India banning Chinese apps (file pic) pic.twitter.com/XUbeZpSl6i