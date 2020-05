कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके दो सांसदों ने अपना प्लाज्मा दान किया, कहा- अन्य लोग भी आगे आएं

वाशिंगटन। कोरोना वायरस (COVID-19)के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी (Plazma therapy) को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। मगर अब कई देशों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए कोरोना से ठीक हो चुके मरीजो से प्लाज्मा दान का आह्वान किया जा रहा है। अमरीका (America) में दो सांसदों ने गुरूवार को घोषणा की कि उन्होंने घातक वायरस से त्रस्त अन्य रोगियों की मदद के लिए अपने प्लाज्मा को दान दिया है। फ्लोरिडा (florida) के मारियो डियाज-बलार्ट और दक्षिण कैरोलिना के जो कनिंघम मार्च में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्होंने ट्वीट कर प्लाज्मा को दान देने का आह्वान किया है।

Yesterday, my wife Tia and I visited @my1blood where I donated my plasma and she donated blood to help those with critical health conditions. I strongly encourage people who have recovered from COVID-19 to become a plasma donor— someone’s life could depend on it. pic.twitter.com/ZSxmodjkeR

मारियो डियाज-बलार्ट ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी टिया के साथ अपना प्लाज्मा दान किया। वह उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, जो COVID-19 से उबर चुके हैं, जो प्लाज्मा डोनर बन सकते हैं। ये किसी का जीवन बचा सकता है। इस पर फ्लोरिडा विधायक ने ट्विटर पर लिखा। डियाज-बलार्ट ने पहली बार 18 मार्च को घोषणा की थी कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं जो कनिंघम का कहना है कि उन्हें 27 मार्च को कोरोना पॉजिटिव होने की बात पता चली थी। अब वे बिल्कुल स्वस्थ्य हैं। उन्होंने कहा कि वे किस्मत वाले हैं कि उन्हें कोरोना के थोड़े ही लक्ष्ण थे। अब मुझे मौका मिला है कि दूसरे मदद करने का। मैं इसी तरह अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करूंगा कि वे भी सामने आएं।

I was incredibly fortunate to only have extremely mild #COVID19 symptoms and now I'm grateful for the chance to help out someone who is critically ill. If you've recovered from coronavirus, I encourage you to do the same! https://t.co/BrNNV7WCTD