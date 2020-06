New Zealand में Corona की फिर से वापसी, रविवार को दो नए मामले आए सामने

वेलिंगटन। कोरोना वायरस मुक्त घोषित ( coronavirus Free ) किए जाने के बाद से न्यूजीलैंड ( New Zealand ) में एक बार फिर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। दरअसल, न्यूजीलैंड में रविवार को कोरोना ( Coronavirus In New Zealand ) के दो नए मामले दर्ज किए गए, इसके बाद से चिंताएं काफी बढ़ गई हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दो नए मामले सामने आने के बाद अब देश में संक्रमितों की संख्या 1,161 तक पहुंच गई है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, देश में इससे पहले 24 दिन बाद पांच संक्रमित मामले भी दर्ज किए गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि रविवार को दर्ज दो मामलों में से पहला मामला शनिवार को घोषित किए गए दंपति के बच्चे का था जो हाल ही में भारत से आए थे। बच्चे की उम्र दो साल से भी कम थी, जो दिल्ली से यात्रा करके 15 जून को ऑकलैंड ( Auckland ) पहुंची थी। स्वास्थ्य महानिदेशक एशले ब्लूमफील्ड ने इससे पहले बताया था कि न्यूजीलैंड के लोग विदेशों से घर लौट रहे थे, इसलिए यहां पर संक्रमित मामलों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि यह राहत की बात की है कि देश में इन मामलों का पता लगाने के लिए सुविधा मौजूद है।

अब तक पांच नए मामले आ चुके हैं सामने

आपको बता दें कि न्यूजीलैंड को कोरोना मुक्त घोषित किए जाने के बाद से अब तक पांच नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले आठ जून को कोरोना फ्री घोषित किये गए न्यूजीलैंड में 16 जून को दो मामले सामने आए थे। दो ब्रिटिश महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई थीं। इसके बाद गुरुवार को एक पाकिस्तानी शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो कि न्यूजीलैंड पहुंचा था।

इसके बाद अब भारत से आने वाले पति और पत्नी कोरोना पॉजिटव पाए गए हैं। हालांकि, काफी कम उम्र होने की वजह से कपल के बच्चे का कोरोना टेस्ट नहीं हो पाया है। डर है कि साथ ट्रैवल करने की वजह से वह भी पॉजिटिव होगा। एयर इंडिया की Repatriation Flight से ये कपल अपने देश पहुंचा था। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. एशली ब्लूमफील्ड ने बताया कि कपल में पहले कोरोना के कोई लक्षण नहीं था। लेकिन क्वारंटीन के दौरान उनकी रूटीन जांच की गई तो वे दोनों पॉजिटिव निकले।

आपको बता दें कि भले ही न्यूजीलैंड ने खुद को कोरना फ्री घोषित कर दिया है, लेकिन न्यूजीलैंड आने वाले हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में 14 दिन तक रहना अनिवार्य होता है। क्वारंटीन के दौरान तीसरे और 12वें दिन उनका कोरोना टेस्ट किया जाता है, भले ही उनमें कोई लक्षण हों या नहीं। अब कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद से प्रधानमंत्री जेसिंड़ा अर्डर्न ( Jacinda Ardern ) से सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या देश को कोरोना मुक्त घोषित करने में सरकार ने जल्दबाजी दिखाई?