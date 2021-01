डॉक्टर का दावा- ‘सिगरेट पीने वालोंं से कई गुना खराब हो सकता है कोरोना मरीज का फेफड़ा’

नई दिल्ली। साल 2020 में कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा था। नए साल के साथ कोरोना का संक्रमण पहले के मुकाबले कम हो गया है। इसके साथ ही कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं या हाल ही में ठीक हुआ हैं उनके लिए बुरी खबर है।

Patrika Explainer: कोरोना वायरस से इम्यूनिटी पर क्या कहती है नई स्टडी

दरअसल, अमेरिका के टैक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर ने एक शोध में पाया है कि कोरोना को मात देने वाले लोगों के फेफड़े एक स्मोकर के फेफड़ों से भी ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। इतना ही नहीं इस महामारी की वजह से कई लोग पूरी जिंदगी किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित रह सकते हैं।

Thank you for having me, @NewsNationNow & @MarkieMartin, to discuss how terrible “post-Covid” lungs are.



This disease is NOT just binary (where you’re asymptomatic, or die). There is a LOT of morbidity in-between, & what we’re afraid will turn into years of pulmonary problems. https://t.co/vt6syWJhpq