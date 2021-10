शुरू हुई बूस्टर डोज की कहानी, Pfizer-BioNTech का दावा- 95 प्रतिशत असरदार हैं कोविड वैक्सीन

नई दिल्ली। वैक्सीन निर्माताओं के अनुसार कोरोना वायरस बीमारी (कोविड-19) के खिलाफ फाइजर-बायोएनटेक वैक्सीन की तीसरी खुराक को उन लोगों की तुलना में 95.6% बेहतर असरदार बताया है, जिन्हें बूस्टर डोज नहीं मिला है। फाइजर-बायोएनटेक ने गुरुवार को तीसरे चरण के परीक्षण के परिणामों की घोषणा की। इसमें कंपनी ने एमआरएनए-आधारित फाइजर-बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन की प्राथमिक श्रृंखला में 30-μg बूस्टर खुराक के असर और सुरक्षा का मूल्यांकन किया था।

फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बौर्ला ने एक बयान में कहा, "ये परिणाम बूस्टर के लाभों के और सबूत प्रदान करते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य लोगों को इस बीमारी से अच्छी तरह से सुरक्षित रखना है।"

फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की पहली दो-खुराक लेने वाले 10,000 से अधिक व्यक्तियों ने बूस्टर डोज ट्रायल में भाग लिया। प्रतिभागियों में से आधे को 30-µg बूस्टर खुराक मिली, जबकि अन्य आधे को एक प्लेसबो मिला। शोधकर्ताओं ने बूस्टर खुराक समूह में पांच कोविड-19 मामलों की पहचान की, जबकि प्लेसबो समूह में 109 मामलों की पहचान की।

95.6% relative vaccine efficacy against #Covid19 after a booster shot with our #mRNA vaccine, during a period when Delta was the prevalent strain. These are the first efficacy results from any randomized, controlled vaccine booster trial. https://t.co/dn8GG3r8zV pic.twitter.com/jgJfogiOWL