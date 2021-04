Coronavirus: ब्रिटेन में पाकिस्तान-बांग्लादेश समेत चार देशों के लोगों की एंट्री पर बैन

लंदन। कोरोना महामारी के प्रकोप से पूरी दुनिया जूझ रही है और एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अधिकांश देशों में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर देखने को मिल रहा है। लिहाजा, भारत समेत तमाम देश कोरोना संक्रमण को फिर से फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां लगाने के साथ-साथ जरूरी एहतियाती कदम रहे हैं।

इसी कड़ी में ब्रिटेन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चार देशों के नागरिकों के अपने देश में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। हालांकि इन देशों से आने वाले ब्रिटिश या आयरिश मूल के लोगों की एंट्री पर रोक नहीं होगी, लेकिन उन्हें 10 दिनों तक क्वारेंटाइन में रहना होगा। क्वारेंटाइन के दौरान इन देशों से आने वाले लोगों का दो बार कोरोना टेस्ट कराया जाएगा।

यह नया आदेश 9 अप्रैल से प्रभावी होगा। ब्रिटेन ने जिन चार देशों के नागरिकों पर रोक लगाई है उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा केन्या और फिलीपींस शामिल है। ब्रिटेन ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़ा फैसला लेते हुए इन चार देशों को रेड लिस्ट में शामिल किया है।

पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त क्रिश्चियन टर्नर ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। ट्विटर पर एक वीडियो संदेश शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाकिस्तान समेत चार देशों के नागरिकों को ब्रिटेन में प्रवेश करने का अनुमति नहीं देने का फैसला लिया गया है।

Important travel update: 🇵🇰 will be added to the 🇬🇧’s red list of travel ban countries from 9 April👇 pic.twitter.com/HVRyp9xEzp