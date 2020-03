Coronavirus: अमरीका ने कोरोना को बताया चीनी वायरस तो चीन ने तीन पत्रकारों को देश से निकाला

नई दिल्ली। कोरोना वायरस का कहर दुनियाभर में लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरा विश्व इस वायरल से युद्ध लड़ रहा है। चीन के वुहान से शुरू हुआ ये घातक वायरस आधी से ज्यादा दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। लेकिन चीन इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ये वायरस उसके देश से ही शुरू हुआ है।

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) की ओर से कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहना चीन को इतना चुभा कि उसने अपने देश में मौजूद अमरीकी अखबारों के तीन पत्रकारों को देश से ही निकाल दिया।

Cuomo wants “all states to be treated the same.” But all states aren’t the same. Some are being hit hard by the Chinese Virus, some are being hit practically not at all. New York is a very big “hotspot”, West Virginia has, thus far, zero cases. Andrew, keep politics out of it....