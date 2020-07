Coronavirus: दो दिन तक पीते रहे चमगादड़ वाला सूप, जानें फिर परिवार के साथ क्या हुआ?

-चीन के वुहान ( Coronavirus in China ) से पैदा हुए कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है।

-अब तक कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस चीन के वेट मार्केट या लैब के चमगादड़ ( Coronavirus in Bats ) से निकलकर इंसानों में फैला है।

-चीन के वुहान ( Wuhan ) से ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

-जहां एक परिवार उस समय विचलित हो गया, जब खाने के दौरान उनके सूप में मरा हुआ चमगादड़ ( Dead Bats in Soup ) मिला।