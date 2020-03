इटली में हालात बदतर, स्वास्थ्यकर्मी की तस्वीर ने बयां किया दर्द

रोम। इटली में हालात दिन पर दिन बुरे होते जा रहे हैं। यहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों के हालात को बयां कर रही है। इस तस्वीर में एक नर्स दिखाई दे रही है,जो बेहद थकी हुई है। वह बोर्ड पर हाथ रखकर सो रही है। यह तस्वीर वायरस से बुरी तरह प्रभावित उत्तरी लोम्बार्डी क्षेत्र के एक अस्पताल में रहने वाली नर्स एलीन पेग्लियारिनी की है।

कोरोना वायरस: दुनियाभर में 24 घंटे के अंदर 11 हजार नए मामले में सामने आए, 417 लोगों ने जान गंवाई

इटली में कोरोना वायरस के कारण अब तक 1,400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इससे 21 हजार लोग संक्रमित हैं। लोम्बार्डी को इटली की अर्थव्यवस्था का दिल कहा जाता है। यह दुनिया में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले क्षेत्रों में से एक है,हालांकि पेग्लियारिनी की तरह यहां काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी तनाव का सामना कर रहे हैं।

1/ Every crisis spawns a hero - or heroine. This is Elena Pagliarini a nurse at a hospital in Cremona who fell asleep exhausted in full protective gear and, because of this picture taken by a colleague, has become the symbol of Italy's battle with #COVID19. pic.twitter.com/PAnpuDAJEV