Coronavirus: इस देश में दूसरी बार Lockdown की घोषणा, घर से 500 मीटर से ज्यादा दूर जाने पर पाबंदी

नई दिल्ली।

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए कई देश एक बार फिर लॉकडाउन ( Lockdown ) की ओर रूख कर रहे हैं। इजराइल ( Lockdown in Israel ) में दूसरी बार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ( Prime Minister Benjamin Netanyahu ) ने कोरोनो वायरस ( COVID-19 virus ) के मामलों में वृद्धि के बाद तीन सप्ताह के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है। सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, तीन सप्ताह तक लागू लॉकडाउन 9 अक्टूबर को खत्म होगा। इस तरह इजराइल दूसरी बार सख्त पाबंदी लागू करने वाला पहला देश बन गया है।

कोरोना को रोकने के लिए जरूरी कदम

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, मुझे पता है कि इन फैसले से हम सभी को भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए यह जरूरी है। ये छुट्टियों के दिन नहीं हैं जिसके हम आदी रहे हैं। हम अपने परिवार के साथ उत्सव मनाने की स्थिति में नहीं होंगे।" उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग नियमों का पालन करते रहें तो जल्द ही कोरोना वायरस को मात दे सकेंगे। उन्होंने वैक्सीन और तेजी से की जा रही टेस्टिंग प्रक्रिया पर भी अपने टेलीविजन संबोधन में लोगों का ध्यान खींचा।

Israel will be returning to a nationwide lockdown for at least three weeks, starting on Friday. The public and private sectors will continue to work, but citizens’ movements will be restricted to within 500 meters of home. https://t.co/OzrgistDFI pic.twitter.com/YUpBR3LIhk