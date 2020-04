Coronavirus संकट के बीच अमेरिका पर प्रकृति की मार, भूकंप से हिले कई शहर

Coronavirus in USA: कोरोना ( COVID-19 ) संकट के बीच अमेरिका के दक्षिण इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए है। दक्षिणी कैलिफोर्निया ( Earthquake in Southern California ) व उसके आसपास के इलाकों में देर रात 12 बजकर 3 मिनट पर 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। यूएसजीएस ( USGS ) के अनुसार, व्यू पार्क-विंडसर हिल्स के दक्षिण में एक मील से भी कम दूरी पर भूकंप का केन्द्र था। हालांकि, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी कई इलाकों में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था। ऐसे में एक बार फिर भूकंप आने से लोग सहमे हुए हैं। दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया में भूकंप के झटकों को साफ-साफ महसूस किए गए। लॉस एंजिल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भी ट्वीट कर हवाई अड्डे पर भूकंप के झटके महसूस किए जाने की जानकारी दी।

टॉरेंस, दक्षिण की खाड़ी में लोग घरों से बाहर निकल सड़कों पर आ गए। लॉस एंजिल्स के मेयर एरिक गार्सेटी ने कहा कि भूकंप की सूचना के बाद विभाग की टीम को किसी नुकसान के आकलन के लिए शहरों में सर्वे के लिए सक्रिय किया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, लगभग तीन मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।

Here's a bit of perspective on tonight's 3.7 #earthquake ... Considered a minor quake, California averages about 200 3.X quakes per year. @NBCLA pic.twitter.com/Nr8CRnY714

न्यूपोर्ट-इंगलवुड में भी झटके

कैलिफ़ोर्निया न्यूपोर्ट-इंगलवुड में आसपास के क्षेत्र में भूकंप महसूस किया गया। बता दें कि यह इलाका काफी समय से दक्षिणी कैलिफोर्निया के शीर्ष भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्रों में शामिल है। वर्ष 1993 में न्यूपोर्ट-इंगलवुड में 6.4 की तीव्रता का घातक भूकंप आया था। जिसमें लगभग 120 लोग मारे गए थे।

तूफान का खतरा

बता दें कि अमेरिका के दक्षिणी भागों में तूफान का खतरा मंडरा रहा है। नेशनल वेदर सर्विस ( NWS ) ने कैलिफ़ोर्निया समेत कई भागों में आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले भी तूफान ने कई जगह तबाही मचाई थी।

A 3.8 earthquake shook the L.A. area tonight shortly after midnight. Our @LAFD has activated to conduct its routine survey of the city to assess for any damages. City teams will continue to monitor.