कोरोना संकट के बीच नई मुसीबत: भारी बारिश के चलते एक साथ टूटे दो बांध, कई शहरों में बाढ़ के हालात

Dam Fails in Central Michigan: अमेरिका में कोरोना ( Coronavirus ) संकट के बीच एक बड़ी आफत खड़ी हो गई है। अमेरिका के मिशिगन में भारी बारिश ( Heavy Rain ) के चलते दो बांध अचानक टूट गए। जिसके चलते कई शहरों में बाढ़ के हालात बन गए। करीब 10 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा गया है। अधिकारियों ने लोगों को अपने घरों को खाली करने की चेतावनी दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, बुधवार सुबह मिशिगन में डेट्रायट के उत्तर-पश्चिम में लगभग 140 मील की दूरी पर स्थिति ईडनविल बांध ( Edenville Dam ) और सैनफोर्ड बांध ( Sanford Dam ) भारी बारिश के बाद अचानक टूट गए।

DAM BURST: Residents who live along two lakes and a river in Michigan urged to evacuate after dam fails following days of heavy flooding across parts of the Midwest. https://t.co/EwlVQl6Fdm pic.twitter.com/HfDKWkulDz

बांध का पानी तेजी से शहरों की और बढ़ रहा है। नेशनल वेदर सर्विस ( NWS ) ने टिटाबावाससी नदी के पास के इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। ईडनविल, सैनफोर्ड और मिडलैंड सहित आसपास के शहरों करीब 10 हजार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं, सरकार ने मिडलैंड काउंटी में आपातकालीन स्थिति घोषित किया है और लोगों को उच्चे स्थानों पर जाने के लिए कहा है। शहरों में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है।

"Take it seriously... We are still waiting for a dam to fully fail, which we expect sometime today. And when that happens, we'll have as few as 3 hours before the floodwaters will rise rapidly." — Midland County City Manager Brad Kaye on his message to Michigan residents pic.twitter.com/GZRJjpKkL4