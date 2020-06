Coronavirus: अगस्त में ही कोरोना ने चीन में दे दी थी दस्तक, वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) को लेकर चीन ( China ) के दावों पर अब वैज्ञानिकों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च ( Scientist Research ) में खुलासा किया है कि चीन के वुहान ( Wuhan ) में अगस्त महीने में ही कोरोना वायरस ( COVID-19 virus in August 2019 ) ने दस्तक दे दी थी, जबकि चीन का कहना है कि दिसंबर के अंत में कोरोना ( Coronavirus outbreak ) का पता चला था।

रिसर्च की मानें तो चीन ने दिसंबर तक कोरोना फैलने की बात छिपाकर रखी, जिसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने भी पहले कई बार आरोप लगाए हैं कि चीन ने अभी भी इस वायरस को लेकर कई बातें दुनिया से छिपाई है। वहीं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ( Harvard Medical School ) की इस रिसर्च के बाद चीन पूरी तरह बेनकाब होता दिख रहा है।

As featured on @ABC and @GMA, @RSMetrics partnered w/ @BostonChildrens to measure #hospitaltraffic in #Wuhan China from Jan 2018 to May 2020. Spikes at major hospitals occurred in the Sept-Dec 2019 4 months before the #Coronavirus outbreak #Covid19

