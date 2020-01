कोरोना वायरस: WHO ने घोषित किया अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल, अबतक 213 की हो चुकी है मौत

जेनेवा। चीन में कोरोना वायरस के फैले आतंक को मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बड़ा कदम उठाया है। WHO ने अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल ( International Health Emergency ) घोषित कर दिया है। WHO की अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमन आपात समिति ने एक बैठक में इस मामले पर निर्णय ( Coronavirus Emergency Declared ) लिया। इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 213 लोगों की जान जा चुकी है।

I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV, not because of what is happening in #China, but because of what is happening in other countries.https://t.co/HNrxyGeoBA