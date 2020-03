Coronavirus : डॉक्टर की पत्नी ने कही दिल दुखाने वाली बात, पढ़कर भावुक हुए लोग

वॉशिंगटन।

महामारी कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। अब तक 160 देशों में इस वायरस से करीब तीन लाख लोग संक्रमित है। वैज्ञानिक इस वायरस की दवा ( Coronavirus Vaccine ) खोजने में जुटे है। वहीं, डॉक्टर्स ( Coroanvirus Affecting Doctors Life ) और पूरा मेडिकल स्टाफ लोगों को ठीक करने दिन रात लगे हुए है। मेडिकल स्टाफ एक-एक सप्ताह तक दिन रात अस्पतालों में डटे हुए है। एक डॉक्टर की पत्नी ने इसी दर्द को ट्विटर के माध्यम से बयां किया है। पत्नी ने ट्विटर ( Emotional Tweet of Wife ) कर बताया कि कैसे कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में लगे मेडिकल स्टाफ की पूरी लाइफ ही बदल गई है। इस ट्विटर को पढ़कर लोग भावुक हो रहे हैं।

कई दिनों से अस्पताल में पति

अमेरिकी राज्‍य अटलांटा में रहने वाली रेचल पैटजेर के पति एक फीजीशियन हैं और इन दिनों वह आइसोलेशन में रहने को मजबूर है। रेचल पैटजेर ने ट्विटर कर बताया, 'मेरे पति इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक फीजीशियन हैं और पूरी सतर्कता से मरीजों का इलाज कर रहे हैं।

My spouse is a physician in the emergency dept, and is actively treating #coronavirus patients. We just made the difficult decision for him to isolate & move into our garage apartment for the foreseeable future as he continues to treat patients. (1/5)

'रेचल के इमोशनल ट्वीट को काफी लोगों ने रि-ट्वीट किया। रेचल खुद भी एमोरी यूनिवर्सिटी में एपिडोमियोलॉजिस्‍ट एंड हेल्‍थ सर्विसेज में रिसर्चर की पोस्ट पर हैं। उनका कहना है कि 'हमनें इस मुश्किल समय में बहुत ही अहम फैसला लिया और उन्‍हें आइसोलेट किया है। रेचल ने बताया कि उनके तीन बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहते थे।

As I attempt to home school my kids (alone) with a new baby who screams if she isn’t held, I am worried about the health of my spouse and my family. This was not how I envisioned my maternity leave, but I know things could be worse. (3/5)