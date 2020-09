तो क्या China से पहले अमेरिका में फैल गया था Coronavirus? रिसर्च में हुआ खुलासा

-कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की उत्पत्ति को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। -अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देश इस खतरनाक वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन ( Coronavirus in China ) को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। -सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ( CDC ) के वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। -UCLA के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि अमेरिका में दिसंबर की शुरुआती दिनों में ही घातक कोरोना वायरस फैलने लगा था।

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की उत्पत्ति को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। लेकिन, अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देश इस खतरनाक वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन ( Coronavirus in China ) को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना महामारी ( Coronavirus in US ) का प्रकोप जैसी से बढ़ता गया तो ट्रंप ( Trump ) प्रशासन ने इसका ठीकरा चीन के सिर फोड़ दिया।

लेकिन, अब सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ( CDC ) के वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। UCLA के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि अमेरिका में दिसंबर की शुरुआती दिनों में ही घातक कोरोना वायरस फैलने लगा था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले साल दिसंबर महीने में ही अमेरिका के लॉस एंजिल्स में वायरस के संक्रमण के मामले सामने आ चुके थे। जबकि, वुहान में वायरस की शुरूआत इसके बाद होने की खबरें आयी थी।

22 दिसंबर को आया था पहला केस

वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में यूसीएलए और अन्य शोधकतार्ओं ने बताया कि 22 दिसंबर को कई रोगियों में खांसी की शिकायत आई थी, जिसके बाद फरवरी के आखिर तक मरीजों का आना जारी रहा। सीडीसी के अनुसार, अमेरिका कोरोना वायरस का पहला मामला वाशिंगटन में सामने आया था, जो वुहान से लौटा था। इस मामले की जानकारी जनवरी में सूचना मिली थी।

चीन से पहले अमेरिका में आया कोरोना?

अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इस बात को माना है कि कोरोना वायरस जनवरी के मध्य में अमेरिका के कुछ हिस्सों में फैल चुका था। अब इस नई रिपोर्ट से चीन के वुहान में सबसे पहले वायरस के संक्रमण की शुरूआत होने की बात कमजोर पड़ साबित हो सकती है। आपको बता दें कि ट्रंप सरकार के नेता वैज्ञानिकों की सलाह की भी अनदेखी करने में लगे हैं। इस तरह से आने वाले दिनों में वायरस का प्रकोप कम होने के बजाय और बढ़ेगा।

