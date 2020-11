Coronavirus: दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर कड़ी निगरानी, कइयों पर ठोका जुर्माना

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर कड़ी जांच जारी है। यहां पर शनिवार को अधिकारियों ने यात्रा के दौरान मास्क नहीं पहनने पर लोगों पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

Delhi: Officials at Delhi-Noida border imposing fine of Rs 2,000 on people for not wearing masks while travelling



“We've received fresh guidelines for Rs 2,000 fine. There has been a decrease in challans but people are casual. They wear mask only at check posts,” says an officer pic.twitter.com/x4sDJVDdrV