Corona Vaccines को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, मिल गई दवा!, 35 फीसदी मरीज हुए ठीक, रिसर्च में हुआ खुलासा

कोरोना वायरस महामारी की फैलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इसे लेकर अभी तक कोई दवा या वैक्सीन (Corona Vaccines) नहीं बन पाई है - शोधकर्ता व वैज्ञानिक लगातार इसकी दवा (medicine) व वैक्सीन (Research in Corona Vaccines) पर रिसर्च कर रहे हैं। हर रोज नए - नए दावे किए जा रहे हैं - डेक्सामेथासोन (Dexamethasone) नामक स्टेराइड के इस्तेमाल से कोरोना वायरस (Dexamethasone For coronavirus) से संक्रमित व्यक्ति को मौत (covid patient) के मुंह से बचाया जा सकता है।



नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus in India) का कहर लगातार जारी है। इस महामारी ने पूरी दुनिया (Coronavirus Outbreal) में पैर पसार लिया है। दिन पर दिन इस महामारी से मरने वालों के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही हैं। कोरोना वायरस महामारी की फैलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इसे लेकर अभी तक कोई दवा या वैक्सीन (Corona Vaccines) नहीं बन पाई है। शोधकर्ता व वैज्ञानिक लगातार इसकी दवा (medicine) व वैक्सीन (Research in Corona Vaccines) पर रिसर्च कर रहे हैं। हर रोज नए - नए दावे किए जा रहे हैं। इस बीच इंग्लैंड के शोधकर्ता (England Researcher) दावा है कि डेक्सामेथासोन (Dexamethasone) नामक स्टेराइड के इस्तेमाल से कोरोना वायरस (Dexamethasone For coronavirus) से संक्रमित व्यक्ति को मौत (covid patient) के मुंह से बचाया जा सकता है।

बेहत सस्ती है कीमत

यानी यह दवा कोरोनावायरस के लिए कारागार साबित हो सकती है। इस रिसर्च पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिस पर बताया गया है कि इस दवा का इस्तेमाल कर हम बीमार मरीजों की मृत्यु दर एक तिहाई हटा सकते हैं। खास बात यह है कि इस दवा कि कीमत भी बेहद सस्ती है। यह काफी पुरानी दवा है, जो आसानी से बाजार या कोई भी मार्केट में मिल जाती है। डेक्सामेथासोन 1960 के दशक से गठिया और अस्थमा के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा है।

2104 मरीजों को दी गई दवा

वैज्ञानिकों ने बताया कि बताया कि जल्द ही इस दवा को लेकर एक रिसर्च पेपर भी प्रकाशित किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने इसकी नतीजों के बारे में मंगलवार को बताया और कहा कि जल्दी ही इस अध्ययन को प्रकाशित किया जाएगा। रिसर्च के अनुसार इस दवा को 2104 मरीजों को दिया गया और उनकी तुलना साधारण तरीकों से इलाज किए जा रहे 4321 दूसरे मरीजों से की गई। फिर साधारण तरह से इन मरीजों की देखभाल की गई।

35 फीसदी मृत्यु दर घटी

रिसर्च में बताया कि दवा के इस्तेमाल के बाद वेंटीलेटर के साथ उपचार करा रहे मरीजों की मृत्यु दर 35 फीसदी तक घट गई। वहीं, जिन मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा था उनमें भी मृत्यु दर 20 प्रतिशत कम हो गयी।



शोधकर्ता पीटर होर्बी का जारी हुआ बयान

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता पीटर होर्बी का एक बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि ‘ये काफी उत्साहजनक नतीजे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘मृत्यु दर कम करने में और ऑक्सीजन की मदद वाले मरीजों में साफ तौर पर इसका फायदा हुआ। इसलिए ऐसे मरीजों में डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल होना चाहिए। डेक्सामेथासोन दवा महंगी भी नहीं है और दुनियाभर में जान बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है।’