इसरो का विक्रम से टूटा संपर्क, चंद्रमा पर चीन के लैंडर में उगा कपास का पौधा

नई दिल्ली। भले ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) के चंद्रयान-2 मिशन के अंतर्गत चंद्रमा पर हार्ड लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर से अब तक संपर्क न हो पाया है। लेकिन चंद्रमा पर मौजूद चीन के लैंडर ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। चीन के लैंडर के भीतर अब चंद्रमा की सतह पर कपास का पौधा (कॉटन प्लांट) उगा है।

दरअसल, चीन के स्पेसक्राफ्ट ने बीते 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा की सुदूर सतह पर लैंडिंग की थी और एक इतिहास रचा था। यह किसी देश द्वारा चंद्रमा के इस हिस्से पर भेजा गया पहला स्पेसक्राफ्ट था। इस स्पेसक्राफ्ट के पेलोड के एक 2.6 किलोग्राम का छोटा सा पृथ्वी की तरह का वातावरण भी है, जिसे लूनर माइक्रो इकोसिस्टम (एलएमई) कहा जाता है।

पूरी तरह से सील इस सिलिंडर के आकार वाले एलएमई की लंबाई केवल 18 सेंटीमीटर और परिधि 16 सेंटीमीटर है। इस एलएमई के भीतर जीवन के प्रकार वाली छह चीजे हैं, जो पूरी तरह पृथ्वी की तरह वाले माहौल में हैं। बस इनमें माइक्रो-ग्रैविटी और रेडिएशन नहीं है।

एलएमई के भीतर कपास के बीज, आलू के बीज, सफेद सरसों के बीज, यीस्ट, फल पर लगने वाले कीड़े के अंडे (फ्रूट फ्लाई एग्स), खरपतवार जैसे छह बीज शामिल हैं।

चीन द्वारा किया गया यह अभूतपूर्व कार्य चंद्रमा पर किसी जैविकीय विकास वाला पहला प्रयोग है। हालांकि इन सभी के बीच केवल कपास के बीजों ने ही अच्छे परिणाम दिखाए हैं।

चीन के लैंडर के भीतर यह प्रयोग जनवरी 2019 में किया गया था, जब लैंडर चंद्रमा पर पहुंचा था। उस वक्त इस प्रयोग को अंजाम देने वाली टीम ने सोचा था कि यह केवल एक पत्ती (कपास की पत्ती) भर है, लेकिन अब डाटा दिखाता है कि वहां दो पत्तियां हैं।

