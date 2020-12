Covid-19 : ब्रिटेन में 6 लाख लोगों को मिली कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक

नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत से पहले कोरोना संक्रमण से राहत देने वाली खबर सामने आई है। न्यूज एजेंसी रायटर ने ब्रिटिश सरकार के हवाले से बताया है कि यूनाइटेड किंगडम में 6 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। ब्रिटिश नागरिकों को फाइजर बायोएनटेक द्वारा निर्मित COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। इसे कोरेाना नियंत्रण की दिशा में प्रभावी कदम माना जा रहा है। हालांकि, कोरोना के दो नए स्ट्रेन आने की वजह से ब्रिटेन के लोग काफी चिंतित हैं।

More than 600,000 people in the United Kingdom have received the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine since inoculations began in the country earlier this month, reports Reuters quoting British government.