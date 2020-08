Australia में बिगड़े Covid-19 के हालात, Quarantine के नियम तोड़ने पर भरना होगा 10 लाख तक का जुर्माना

केनबरा। पूरी दुनिया में लगातार तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना संक्रमण ( Coronavirus In Australia ) के बढ़ते मामले के बीच सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ( Victoria State ) की सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कड़े नियम लागू कर दिए हैं।

दरअसल, विक्टोरिया राज्य की सरकार ने एक नियम लागू किया है। इस नए नियम के अनुसार, खुद को क्वारंटीन ( Quarantine Rules ) करने के आदेश का उल्लंघन करने वालों से भारी जुर्माना ( Fine ) वसूला जाएगा। यदि कोई क्वारंटीन नियम की अनदेखी करता है तो उसे 5000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से 20 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 2.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि दूसरी बार भी गलती दोहराई गई तो जेल की सजा हो सकती है।

आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही सख्त चेतावनी और नए नियमों के साथ नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। विक्टोरिया प्रीमियर के डेनियल एंड्रयूज ( Daniel Andrews of Victoria Premier ) ने कहा कि अभी तक करीब 800 ऐसे केस सामने आए हैं, जिसमें ये देखा गया कि जिनको अपने घर पर होना चाहिए था वे घर पर नहीं थे।

उन्होंने कहा कि राज्य में तेजी से कोरोना को फैलाने के पीछे ऐसे लोगों की भूमिका बहुत अधिक है। ये लोग लगातार क्वारंटीन नियम को तोड़ रहे हैं। बता दें कि मेलबोर्न में भी तेजी से कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी गैर-जरूरी दुकानों और व्यवसायों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू ( Night Curfew ) लागू किया गया है। सोमवार को विक्टोरिया राज्य में कोरोना के 4,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं।

