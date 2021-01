Covid-19 : चीन पहुंची WHO की टीम, इस बात का लगाएगी पता

नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) की दस अंतराष्ट्रीय विशेषज्ञों से लैस डॉक्टरों की टीम चीन पहुंच चुकी है। डब्लूएचओ की टीम वुहान पहुंचकर इस बात की जांच करेगी कि कोरोना वायरस का संक्रमण की शुरुआत चीन से हुई थी या नहीं। डब्लूएचओ की टीम का चीन पहुंचते ही ये शंका भी समाप्त हो गया कि चीन एक्सपर्ट टीम को वुहान जाने की इजाजत देगा या नहीं।

A World Health Organization (WHO) team of 10 international experts that will investigate the origins of #COVID19 pandemic, to arrive in China shortly. Visuals from Wuhan airport.



