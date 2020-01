क्रोएशिया: पूर्व पीएम ज़ोरान मिलनोविक होंगे अगले राष्ट्रपति, 52.7 फीसदी वोटों से जीता चुनाव

जाग्रेब। दक्षिण पूर्व यूरोप यानि बाल्कन देश क्रोएशिया ( Country in the Balkans croatia ) में राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरे दौर के मतदान का परिणाम सामने आ गया है। रविवार को घोषित हुए परिणाम में पूर्व प्रधानमंत्री जोरान मिलनोविक ( Former PM Zoran Milanovic ) ने राष्ट्रपति चुनाव का दूसरे दौर में जीत हासिल की है।

निर्वाचन आयोग के परिणामों में ये बात सामने आई है कि चुनाव में 99 प्रतिशत से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इसमें जोरान को 52.7 फीसदी वोट मिले, जबकि राष्ट्रपति पद की दौड़ में मौजूदा राष्ट्रपति कोलिंदा ग्रैबर किटारोविच ( President Kolinda Grabar-Kitarovic ) ने 47.3 प्रशित वोट हासिल किए।

बता दें कि 22 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में कुल 11 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। चूंकि किसी भी उम्मीदवार ने 50 फीसदी से अधिक मत प्राप्त नहीं किया था, इसलिए रविवार को शीर्ष दो उम्मीदवारों के साथ दूसरे दौर का मतदान कराया गया।

पहले दौर में जोरान को 30 फीसदी वोट मिला था

जोरान मिलनोविक, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीपी) और कई अन्य केंद्र-वाम दलों के उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे थे, ने पहले दौर में लगभग 30 प्रतिशत वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि सत्तारूढ़ क्रोएशियन यूनियन (एचडीजेड) सत्ताधारी द्वारा समर्थित एक कंजर्वेटिव उम्मीदवार कोलिंदा लगभग 27 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रही थीं।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, 38 लाख से अधिक पात्र मतदाताओं में से लगभग 55 प्रतिशत ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डाला। क्रोएशिया में हर पांच साल में एक बार राष्ट्रपति का चुनाव होता है।

रविवार रात अपनी जीत के भाषण में जोरान मिलनोविक ने वादा किया कि वह सभी नागरिकों को सुनेंगे और उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। कोलिंदा ने मिलनोविक को उनकी जीत पर बधाई दी। 53 वर्षीय मिलानोविक दिसंबर 2011 से जनवरी 2016 तक क्रोएशियाई प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं।

