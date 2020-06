अमेरिका में अब कहर ढा रहा Cyclone Cristobal, भारी बारिश के चलते कई इलाके डूबे

अमेरिका ( USA ) में ट्रॉपिकल स्टॉर्म ‘क्रिस्टोबाल’ ( Cyclone Cristobal ) जमकर कहर ढा रहा है। पिछले 48 घंटों से हो रही लगातार बारिश ( Heavy Rain ) के चलते कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। शनिवार को यूएस गल्फ कोस्ट ( US Gulf Coast ) से तूफान टकराया था, जिसके बाद मैक्सिको और मध्य अमेरिका में भारी बारिश से बाढ़ ( Floods ) के हालात बन गए। रविवार को भी भारी बारिश का दौर जारी रहा।

राष्ट्रीय मौसम केंद्र ( NWC ) ने कहा कि तूफान के धीरे-धीरे मजबूत होने की उम्मीद है। तूफान की रफ्तार 80 से 100 किमी के बीच रही है। यह तूफान मिसिसिपी नदी के मुहाने से लगभग 310 मील (500 किलोमीटर) दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। इस तूफान के चलते इस सप्ताह के अंत तक पूर्वी टेक्सास से फ्लोरिडा तक भारी बारिश होने की उम्मीद है।

Coronavirus संकट के बीच अमेरिका में तबाही मचा रहा Cyclone Cristobal, कई शहरों में बाढ़

Flash Flood Watch issued June 09 at 3:56AM CDT until June 10 at 7:00AM CDT by NWS ...HEAVY RAIN POSSIBLE THIS AFTERNOON THROUGH EARLY WEDNESDAY MORNING... .The remnants of Tropical Storm Cristobal will lift up from the south and track through the area this afternoon through …