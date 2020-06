Coronavirus संकट के बीच अमेरिका में तबाही मचा रहा Cyclone Cristobal, कई शहरों में बाढ़

दुनिया में कोरोना ( Coronavirus ) की सबसे ज्यादा मार झेल रहे अमेरिका ( USA ) में भीषण तूफान से भारी तबाही मचा रखी है। रविववार को एक असंतुलित उष्णकटिबंधीय तूफान ‘क्रिस्टोबल’ लुसियाना ( Cyclone Cristobal ) के तट टकराया। जिसके बाद कई इलाकों में भारी बारिश ( Heavy Rain ) का दौर जारी रहा।

खतरनाक तूफान के चलते मिसिसिपी समुद्र तटों पर ऊंची-ऊंची लहरें उठने से अल्बामा द्वीप नगर के कई इलाके जलमग्न हो गए और बाढ़ ( Flood ) के हालात बन गए। क्रिस्टोबल ने मिसिसिपी नदी के मुख और लुसियाना के ग्रांड आइल नगर के बीच दस्तक दी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस तूफान की रफ्तार 80 से 100 के बीच थी। नेशनल वेदर सर्विस ने आगामी 48 घंटों के लिए भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

More pics from Waveland, MS this afternoon as Tropical Storm Cristobal slammed the coast. #mswx #cristobol pic.twitter.com/SAYvcNNPaO