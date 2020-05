अब Cyclone Mangga मचा सकता है भारी तबाही! खतरे को लेकर हाई अलर्ट

इस समय कोरोना वायरस ( Coronavirus ) ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाया हुआ है। इसी बीच अब मौसम ( Weather forecast ) भी कई देशों के लिए काल बनता जा रहा है। पिछले दिनों भारत में सुपर साइक्लोन अम्फान ( Cyclone Amphan ) ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाई थी। तूफान की वजह से 72 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर घायल हो गए थे। कोरोना ( Covid-19 ) की सबसे ज्यादा मार झेल रहे अमेरिका में भी टॉरनेडो ( Thunderstorm in USA ) तूफान कहर ढा रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में भी महाचक्रवाती तूफान Mangga ( Cyclone Mangga in Australia ) का खतरा मंडराने लगा है। नेशनल वेदर सर्विस ( NWS ) ने Cyclone Mangga को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है।

Coronavirus संकट के बीच अमेरिका पर मंडराया टॉरनेडो का खतरा! NWS का अलर्ट

तबाही मचा सकता है Cyclone Mangga

accuweather के मुताबिक, Cyclone Mangga ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में तबाही मचा सकता है। अगले कुछ दिनों में इस तूफान के दक्षिण तट से टकराने की आशंका है। इसी दौरान भारी से भारी बारिश होगी, साथ ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। AccuWeather के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी रॉब मिलर ने बताया, दक्षिणी भाग के ऊपर गर्म पानी की भाप से हवाओं का एक क्षेत्र बना हुआ है, जो आगामी दिनों में तूफान में तब्दील हो सकता है।

चल रही तेज हवाएं

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, कई इलाकों में इसका असर दिखाई देने लगा है। यह कोकोज़ (कीलिंग) द्वीपों के ऊपर से तूफानी हवाओं और भारी बारिश के दौर के साथ जारी रहेगा। शुक्रवार को कोकोस द्वीप हवाई अड्डे के पास सबसे अधिक हवा की गति 61 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी।

WA is on high alert as Tropical Cyclone Mangga looms off our coast – set to power a once-in-a-decade storm across the state. @dwinterfield9 @scherri_biggs #9News pic.twitter.com/sbBo7m4P6U