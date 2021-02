टिंडर छोड़ बनाया डेटिंग ऐप Bumble और एक झटके में हो गई अरबपति, बनी सबसे कम उम्र की महिला बिलेनियर

ऑनलाइन डेटिंग ऐप बंबल (Bumble) की सीईओ और को-फाउंडर व्हिटनी वोल्फ हर्ड (Whitney Wolfe Herd) सबसे कम उम्र की महिला अरबपति बन गई है। बता दें कि बंबल दूसरी बड़ी ऑनलाइन डेटिंग कंपनी है। हर्ड की कंपनी के यूएस में पब्लिक होने के बाद, उनके नाम सबसे कम उम्र की महिला अरबपति बनने का रिकॉर्ड बन गया है। व्हिटनी वोल्फ हर्ड की उम्र 31 साल है। बंबल कंपनी में हर्ड की लगभग 12 फीसदी हिस्सेदारी है।

1.5 अरब डाॅलर की संपत्ति

Bumble डेटिंग ऐप की ओनर बंबल इंक के शेयर्स के अमरीका में पब्लिक होने के बाद वह अरबपति बन गईं। ट्रेडिंग डेब्यू में बंबल इंक के शेयर आईपीओ में 43 डॉलर प्रति शेयर से बढ़कर 76 डाॅलर प्रति शेयर की कीमत पर पहुंच गए। दिन के अंत तक हर्ड ने अपने नेटवर्थ में 1.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति जमा कर ली।

ट्वीट कर जताया आभार

इसके बाद Wolfe Herd ने ट्वीट कर बताया कि Bumble एक पब्लिक कंपनी बन गई है। यह सब हमारे ऐप पर 1.7 बिलियन ब्रेव महिलाओं के फर्स्ट मूव के कारण संभव हो पाया। जिन्होंने बिजनेस वर्ल्ड के लिए हमारे लिए रास्ते खोल। आज के दिन को संभव बनाने के लिए सभी को धन्यवाद। बता दें कि व्हिटनी ने डेटिंग ऐप टिंडर छोड़ने के बाद बंबल को शुरू किया था।

Today, @Bumble becomes a public company. This is only possible thanks to the more than 1.7 billion first moves made by brave women on our app — and the pioneering women who paved the way for us in the business world. To everyone who made today possible: Thank you. #BumbleIPO 💛🐝 pic.twitter.com/OMLNGNvECB