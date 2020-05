अमरीका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख पार, ट्रंप ने बताया चीन से आया 'खराब तोहफा'

वॉशिंगटन। कोरोना वायरस ( coronavirus ) महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और इसका सबसे बड़ा शिकार अमरीका ( Coronavirus In America ) हुआ है। कोरोना वायरस की इस तबाही में अमरीका में मरने वालों की संख्या अब एक लाख पार कर चुकी है।

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और एक बार फिर से चीन पर हमला बोला है।

हालांकि अमरीका में कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाने को लेकर अब ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि यदि सही समय पर जरूरी कदम उठाए जाते तो हालात इतने नहीं बिगड़ते।

We have just reached a very sad milestone with the coronavirus pandemic deaths reaching 100,000. To all of the families & friends of those who have passed, I want to extend my heartfelt sympathy & love for everything that these great people stood for & represent. God be with you!