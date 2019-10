LIVE Blog: राफेल ले जाने से पहले शस्त्र पूजा करेंगे रक्षा मंत्री, फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रों से मुलाकात की

पेरिस। 87वें वायुसेना दिवस के मौके पर देश को खास ताकत मिलने जा रही है। फ्रांस में आज भारत को फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल मिलने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल विमान को लेने के लिए पेरिस में हैं,जहां वह इसे रिसीव करने से पहले इसकी शस्त्र पूजा करेंगे। राफेल विमान में उड़ान भी भरेंगे और इसी के साथ ही वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh calling on the President of France, Mr. @EmmanuelMacron in Paris. pic.twitter.com/GU24SEqFS6