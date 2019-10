Live: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 मिनट तक की 'शस्त्र पूजा', थोड़ी देर में देश को मिलेगा पहला रफाल

पेरिस। पूरे भारत में जहां आज बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी मनाया जा रहा है वहीं, भारत के लिए एक और खास दिन है। देश की शान वायुसेना का 87वां ‘वायुसेना दिवस’ मना रहे भारत को आज देश का पहला रफाल लड़ाकू विमान मिल जाएगा।

LIVE UPDATES:

- पेरिस से 600 किलोमीटर दूर है मेरीनेक एयरबेस

- मेरीनेक एयरबेस में मौजूद हैं राजनाथ सिंह

- राजनाथ सिंह ने रफाल युनिट का किया दौरा

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेरीनेक पहुंच चुके हैं

- रफाल की पहली तस्वीर सामने आ गई है

- कुछ देर बाद यह विमान भारत को सौंप दिया जाएगा

भारत-फ्रांस के बीच 36 रफाल जेट सौदा

भारत और फ्रांस के बीच करीब 59 हजार करोड़ रुपये मूल्य पर 2016 में 36 रफाल के लिए करार हुआ था। यह सभी लड़ाकू विमान 2022 तक भारत में आएंगे। फिलहाल भारत को चार विमान सौंपे जाएंगे। इसके बाद चार-चारकी किस्त में कुल 32 विमान भारत को सौंपे जाएंगे।

भारत को मिलने वाले 36 रफाल में से 18 को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा, जबकि बाकी 18 को पश्चिम बंगाल के हाशीमारा बेस पर तैनात किया जाएगा।

France: Defence Minister Rajnath Singh arrives at Vélizy – Villacoublay Air Base. He is travelling to Mérignac, from Paris, to receive the first Rafale combat aircraft.

मेरिगन्क के लिएरवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह विमान को लेने के लिए पेरिस से मेरिगन्क (बोर्डोक्स) के लिए फ्रांसीसी वायुसेना के विमान में रवाना हो गए हैं, जहां पर आधिकारिक कार्यक्रम में भारत को रफाल विमान सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि भारतीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे समारोह आयोजित होगा, जहां पर रफाल को सौंपा जाएगा।

राजनाथ सिंह सबसे पहले शस्त्र पूजा करेंगे और बाद में कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही रफाल में वे उड़ान भी भरेंगे। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांसीसी सेना के कई अधिकारी भी मौजूद हैं।

France: Defence Minister Rajnath Singh on-board a French military aircraft in Paris. He is travelling in the aircraft from Paris to Mérignac to receive the first Rafale combat aircraft.

भारत को आज चार रफाल मिल जाएंगे, लेकिन यह सभी अगले साल मई-जून तक भारत आएंगे। इस दौरान 10 भारतीय पायलटों को फ्रांस में रफाल उड़ाने को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। इनके अलावा इंजीनियरों और तकनीशियनों की भी एक टीम होगी यानी कुल 50-60 लोग होंगे।

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh calling on the President of France, Mr. @EmmanuelMacron in Paris.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से की मुलाकात

आपको बता दें कि रफाल लेने के लिए फ्रांस पहुंचे राजनाथ सिंह ने मंगलवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैंक्रो से दोपहर में मुलाकात की। मैक्रों और राजनाथ सिंह की ये बैठक करीब 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान भारत की ओर से 8 लोग शामिल हुए।

मुलाकात के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा के भारत और फ्रांस मिलकर इस्लामिक आतंक के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे।

French President Emnanuel Macron vows 'unrelenting fight' against Islamist terror, reports AFP news agency.

French President Emnanuel Macron vows 'unrelenting fight' against Islamist terror, reports AFP news agency.

He had held a meeting with Defence Minister Rajnath Singh earlier today, in Paris.

राजनाथ सिंह के कार्यक्रम

आपको बता दें कि विजयदशमी के मौके पर भारत में शस्त्र पूजा का विधान है। इसी का पालन करते हुए राजनाथ सिंह शस्त्र पूजा करेंगे।

मंगलवार को मिलेगा भारत को पहला रफाल, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह विमान में भरेंगे उड़ान

भारतीय समयानुसार राजनाथ सिंह शाम के शाम 5.30 बजे मेरिगन्क में रफाल विमान में उड़ान भरेंगे और फिर से रिसीव करेंगे। रात के 10 बजे पेरिस में फ्रांस के कई मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे।

क्यों खास है रफाल

भारत को मिलने वाला रफाल कई मायनों में खास है। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी। भारत को जो विमान मिलने वाला है, उसका टेल नंबर RB-01 है। इस नंबर के पीछे एक खास महत्व है।

दरअसल, फ्रांस के साथ रफाल सौदे में बड़ी भूमिका निभाने वाले मौजूदा वायुसेना चीफ राकेश सिंह भदौरिया के नाम पर रखा गया है।

वायुसेना दिवस से लेकर राजनाथ सिंह के राफेल विमान में उड़ान भरने तक इस घंटे की बड़ी ख़बरें

रफाल विमान को एयर मार्शल वीआर चौधरी की अगुवाई में एयरफोर्स ऑफिसर की टीम ने फ्रांस से रिसीव किया है।

भारत फ्रांस, मिस्र और कतर के बाद चौथा देश हैं, जिनके पास आकाश में रफाल विमान होगा। फ्रांसीसी लड़ाकू विमान रफाल 4.5वीं पीढ़ी का विमान है जिसमें रडार से बच निकलने की ताकत है।

