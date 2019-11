रूस दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली। फाइटर जेट रफाल को बीते दिनों रिसीव करने के लिए रूस पहुंचे रक्षा मंत्री को लेकर काफी विवाद हुआ था। अब एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 से 7 नवंबर को रूस दौरे पर जाएंगे।

राजनाथ सिंह राजधानी मास्को में सेना और सैन्य तकनीकी सहयोग (IRIGC-M & MTC) पर 19वें भारत-रूस सरकारी आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।

इस बैठक में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर चर्चा होगी। रूस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने समकक्ष जनरल सर्गेइ शोइगु से मुलाकात करेंगे और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे।

