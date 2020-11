राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बेटे कर रहे है लोगों से वोट की अपील, उड़ा मजाक

नई दिल्ली। कभी-कभी इंसान जाने-अनजाने ऐसी गलती कर जाता है जिससे वह हंसी का पात्र बन जाता है। ऐसा ही किया है निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के बेटे एरिक ट्रम्प (Eric Trump) ने। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के एक हफ्ते बाद एरिक ने 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव (US Election) के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। एरिक की इस हरकत से वे अब सोशल मीडिया (Social Media) पर हंसी के पात्र बन गए हैं। लोग उनका उनका मज़ाक उड़ा रहे है। आपको बतादे पहले उन्होंने मंगलवार को वोट देने की अपील की लेकिन जैसे ही उनको अपनी गलती का अहसास हुआ वे तुरंत ट्वीट को हटा लिये।

But of course Eric Trump scheduled an Election Day tweet for the wrong week... pic.twitter.com/a4tL0UYRm8

पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर दुनिया की नज़र रहती है और इससे कोई बच नहीं सकता है। खासकर नामी-गिरामी हस्ती पर तो दुनिया की नज़र रहती ही है। यही हुआ डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे के साथ। कुछ ही समय में माइक्रोब्लॉगिंग साइट्स पर उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। लोग उन्हें ट्रोल करने लगे।

अमेरिका के पूर्व बास्केटबॉल चैन्पियन रेक्स चैपमैन ने जूनियर ट्रंप के स्क्रीनशॉट को शेयर कर लिखा कि “उन्होंने इलेक्शन डे की जगह अगले हफ्ते ट्वीट को शेड्यूल किया था।”

हालांकि कई लोग ऐरिक का बचाव करने भी सामने आए लोगों ने लिखा कि “उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर से ट्वीट शेड्यूल किया होगा, जो काफी स्लो होने के लिए चर्चा में रहता है।”

Eric Trump is encouraging voting in Minnesota, Mike Pence is sunning in Florida, and Rudy is probably still at the dildo store next to Four Seasons Total Landscaping.



It's time to give up.