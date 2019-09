अमरीका: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बर्खास्त, ट्वीट कर बताई वजह

वाशिंगटन। अमरीका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़ा सियासी हलचल देखने को मिला है। दरअसल चुनाव तैयारियों में जुटे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अप्रत्याशित कदम उठाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को बर्खास्त कर दिया है।

इस बाबत में ट्र्ंप ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने जॉन को हटाने की वजह भी बताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा 'मैंने जॉन बोल्टन को बीती रात बताया कि अब व्हाइट हाउस को उनकी सेवा की जरूरत नहीं है।'

अमरीका: भारतीय मूल की शिरीन मैथ्यूज को ट्रंप ने संघीय न्यायपालिका का जज नामित किया

अगले ट्वीट में उन्होंन लिखा 'मैं उनके कई सुझावों से असहमत रहा। इसलिए मैंने उन्हें इस्तीफा देने को कहा जो उन्होंने सुबह मुझे सौंप दिया। मैं जॉन को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद करता हूं।’

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow."