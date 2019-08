किम जोंग ने भेजा बेहतरीन पत्र, मिसाइल टेस्टिंग के लिए मांगी माफी: डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उत्तर कोरियाई तानाशाह ने उनसे माफी मांगी है। शनिवार को इस संबंध में जारी किए बयान में ट्रंप ने कहा कि उन्हें किम का एक 'सकारात्मक' पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने दोनों के बीच अच्छे संबंधों की बात कही है। ट्रंप के मुताबिक किम जोंग ने एक और मुलाकात की उम्मीद जताई है।

किम का 'बहुत खूबसूरत पत्र' मिला: डोनाल्ड ट्रंप

अमरीकी राष्ट्रपति ने वाइट हाउस के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए संभावना जताई कि जल्द ही उनके और किम के बीच एक और बैठक हो सकती है। ट्रंप ने किम के पत्र को 'बहुत खूबसूरत पत्र' बताते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि हम एक और बैठक करेंगे।' ट्रंप ने कहा, 'उन्होंने वास्तव में तीन पेज का एक खूबसूरत पत्र लिखा है। मेरा मतलब है कि ऊपर से नीचे तक- वास्तव में एक खूबसूरत पत्र..और शायद मैं पत्र का जवाब दूंगा, लेकिन यह बहुत सकारात्मक है।'

In a letter to me sent by Kim jong un , he stated, very nicely, that he would like to meet and start negotiations as soon as the joint U.S./South Korea joint exercise are over. It was a long letter, much of it complaining about the ridiculous and expensive exercises. It was.....