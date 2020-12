डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हार मानने को नहीं तैयार, कहा-मुझे भारी जीत हासिल हुई

वॉशिंगटन। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद जो बाइडेन को नव-निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया जा चुका है। मगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अपनी हार नहीं स्वीकार की है। वे अब भी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्हें भारी संख्या में 'वैध' वोट मिले हैं न कि फर्जी।

I WON THE ELECTION IN A LANDSLIDE, but remember, I only think in terms of legal votes, not all of the fake voters and fraud that miraculously floated in from everywhere! What a disgrace!