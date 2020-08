Twitter ने Trump को दिया बड़ा झटका, Corona पर भ्रामक जानकारी शेयर करने को लेकर अकाउंट अस्थाई रूप से बंद

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( American President Donald Trump ) और ट्विटर ( Twitter ) के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। ट्विटर ने एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से बंद ( Donald Trump Twitter Banned ) कर दिया है।

बताया जा रहा है कि ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से कोरोना महामारी ( Coronavirus Epidemic ) को लेकर किए जा रहे भ्रामक जानकारी देने वाले ट्वीट को लेकर यह कदम उठाया गया है। ट्विटर का आरोप है कि ट्रंप के अकाउंट से हुए ट्वीट कोरोना महामारी के संबंध में भ्रामक जानकारी देने वाले हैं। इस तरह के ट्वीट कंपनी द्वारा तय किए गए मानकों के अनुरूप नहीं हैं, लिहाजा ट्रंप के खिलाफ एक्शन लिया गया है।

ट्विटर के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) को लेकर ट्रंप अपने ट्वीट के जरिए गलत जानकारी फैला रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रंप द्वारा किए गए ट्वीट महामारी को लेकर कंपनी की ओर से तय किए गए मानकों के अनुरूप नहीं थे और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले थे।

प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप ने एक वीडियो ट्वीट ( Video Tweet ) किया है। यह वीडियो फॉक्स न्यूज का एक क्लिप है, जो कि काफी भ्रामक है। इसलिए कंपनी ने ट्रंप के ट्विटर अकाउंट ( Trump Twitter Account ) को बंद करने का फैसला किया। बता दें कि इससे पहले फेसबुक ( Facebook ) ने भी एक्शन लेते हुए ट्रंप के इस तरह के वीडियो पर रोक लगाई थी।

