क्रोएशिया की राजधानी में भूकंप के तगड़े झटके, कई बड़ी इमारतों को पहुंचा नुकसान

जेग्राब। क्रोएशिया की राजधानी रविवार को भयानक भूकंप से दहल उठी। भूकंप से शहर में भारी नुकसान हुआ और एक 15 साल के लड़के के घायल होने की खबर है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.3 बताई जा रही है। भूकंप के झटका महसूस होने पर लोग बाहर की ओर भागे। कोरोना के डर से दूरी बनाने को मजबूर लोग भूकंप के आगे बेबस नजर आए।

A powerful earthquake struck the Croatian capital Zagreb, causing some buildings to collapse and leaving at least one teenager critically injured https://t.co/l4VUTTB5mL pic.twitter.com/TKTT4feeL4