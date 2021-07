इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर 6.2 रही तीव्रता

जर्काता। इंडोनेशिया के मिनाहासा प्रायद्वीप में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी द्वारा बताए गए समय के अनुसार भूकंप शाम 5 बजकर 39 मिनट पर आया। अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

जानिए क्यों आता है भूकंप

धरती मुख्य तौर पर चार भागों में बंटी हुई है। इनर कोर,आउटर कोर,मैनटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मैन्टल कोर को लिथोस्फेयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बंटी हुई है। इसे टैकटोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये टैकटोनिक प्लेट्स अपनी जगह पर कंपन करती रहती हैं। जब इस प्लेट में बहुत अधिक कंपन होती है तो भूकंप महसूस होता है।

An earthquake of magnitude 6.2 occurred at 5:39 pm in Minahassa Peninsula, Indonesia: National Center for Seismology