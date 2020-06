Earthquake: कोरोना, तूफान के बीच भूकंप के झटकों से हिली धरती, लोगों में दहशत

नई दिल्ली।

कोरोना संकट ( coronavirus ) के बीच भारत-बांग्लादेश सीमा पर बुधवार को भूकंप ( Earthquake ) के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 थी और केंद्र राजधानी ढाका ( Dhaka ) के पास था। झटके महसूस होने के बाद लोग दहशत में घरों के बाहर निकल आए। हालांकि, किसी के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।

एएनआई के मुताबिक, बुधवार को सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर भूकंप के झटके आए। बांग्लादेश के अलावा भूकंप के झटके भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी महसूस किए गए। एकबारगी तो दोनों देशों के लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि भारत में पिछले हफ्ते ही दिल्ली ( Delhi Earthquake ) में भूकंप के झटके महसूस हुुए थे। जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 दर्ज की गई थी। उस समय भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक में था।

Earthquake of magnitude 4.3 on the Richter scale hit Bangladesh-India border region at 07:10 am today: National Center for Seismology (NCS) pic.twitter.com/p5dHNgTLxO