Coronavirus संकट के बीच इस देश में भूकंप का बड़ा झटका, सड़के धंसी, 16 लोग घायल

कोरोना संकट ( coronavirus ) के बीच ईरान ( Earthquake in Iran ) में रविवार को आए भूकंप से कम से कम 16 लोग घायल हुए हैं। भूकंप के झटकों से सड़के धंसी गई, वहीं कुछ इमारतों में दरारे आई है। जिससे लोगों में दहशत फैल गई। US भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार रविवार सुबह भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 5.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र ईरान के गोनबदन के उत्तर-पश्चिमोत्तर में लगभग 10 किलोमीटर नीचे था। इन इलाकों में मध्यम नुकसान होने की सूचना है। भूकंप के झटके महसूस होते ही आपातकालीन संस्था सतर्क हो गई। टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

New zealand में 5.8 तीव्रता का भूकंप, झटकों के बावजूद इंटरव्यू देती रहीं Jacinda Ardern

Significant subsidence and damage to a road following today’s M5.2 earthquake in west of Iran. This is most likely due to earthquake-induced densification #Earthquake #Settlement #Geotechnique https://t.co/GSPx4JtUc0