इंग्लैंड में 370 हटाने के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, भारत विरोधी प्रचार के खिलाफ किया प्रदर्शन

बर्मिंघम। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ वैश्विक मंचों पर लगातार प्रोपैगैंडा फैला रहा है, लेकिन इंग्लैंड से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिससे पाकिस्तान के कान खड़े हो गए हैं।

दरअसल, इंग्लैंड में इंडो-यूरोपियन कश्मीर फोरम और हिंदू काउंसिल यूके ने बर्मिंघम के विक्टोरिया स्क्वायर में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का समर्थन किया है। इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत विरोधी प्रचार किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है।

लोगों ने सड़कों पर उतर कर भारत सरकार के फैसले पर अपना समर्थन जताया है। भारत माता की जय के नारे लगाए और पाकिस्तान का आईना दिखाने की कोशिश की।

England: Indo-European Kashmir Forum/Hindu Council UK held a protest at Victoria Square in Birmingham, against anti-India propaganda & in support of abrogation of Article 370 & 35A of Indian Constitution. pic.twitter.com/8NFJvKdKhm