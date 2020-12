Eswatini: प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का कोरोना वायरस से 52 साल की आयु में निधन

एमबीबेन। कोरोना वायरस महामारी ( Corona Epidemic ) के कारण पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान अब तक जा चुकी है और इसमें कई बड़े-बड़े नेता व दिग्गज व्यक्ति भी शामिल हैं। अब इसी कड़ी में कोरोना वायरस के कारण एस्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का निधन ( Eswatini PM Ambrose Dlamini Passed Away ) हो गया। वे 52 साल के थे।

कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। केंद्रीय सरकार ने रविवार (13 दिसंबर 2020) को इसकी पुष्टि की है।

एस्वातिनी के उप प्रधानमंत्री थेम्बा मासुकु ने एक बयान में कहा देश महामहिम के आदेशानुसार मैं देश के नागरिकों को उनके सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी के असामयिक निधन की जानकारी दे रहा हूं।

आज दोपहर में महामहिम का चिकित्सा देखभाल के दौरान दक्षिण अफ्रीका में निधन हो गया। उन्होंने आगे कहा कि परिवार के साथ मिलकर सरकार देश के नागरिकों को आगे की व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराती रहेगी।

Their Majesties announce the sad passing of His Excellency the Prime Minister Ambrose Mandvulo Dlamini. pic.twitter.com/6alMuSN8oo