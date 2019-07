Ethiopia Crisis: सेना प्रमुख सीयरे मेकॉनन की गोली मार कर हत्या

अदीस अबाबा। इथोपिया में सत्ता के संघर्ष के बीच एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल, इथोपिया के सेना प्रमुख जनरल सीयरे मेकॉनन ( Seare Mekonnen ) की राजधानी अदीस अबाबा में उनके ही अंगरक्षक ने गोली मारकर हत्या कर दी।

प्रधानमंत्री अबिय अहमद ( PM Abiy Ahmed ) ने रविवार को टेलीविजन पर अपने एक बयान में बताया कि सरकार ने देश के एक स्वायत प्रांत उत्तरी अमहारा में तख्तापलट की कोशिशों को विफल कर दिया है। अमहारा में ही एक सलाहकार के साथ क्षेत्रीय गवर्नर अम्बचेव मेकॉनेन को मार दिया गया था।

बता दें कि हाल के वर्षों में इथोपिया में जातीय हिंसा ने अमहारा और अन्य क्षेत्रों को प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री अहमद ने हमलों की निंदा करने के लिए सेना की वर्दी पहने हुए टीवी पर बयान दिया।

बीते साल आम चुनाव के बाद पीएम अबिय अहमद ने राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया और राजनीतिक दलों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया।

#Ethiopia: The U.S Embassy is aware of reports of gunfire in Addis Ababa. Chief of Mission personnel are advised to shelter in place. https://t.co/ULRfCXIEOd pic.twitter.com/ZiB4UFjHlZ