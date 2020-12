Coronavirus: यूरोपीय यूनियन रेगुलेटर ने Pfizer-BionTech की वैक्सीन को दी मंजूरी

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और हर दिन लगातार लाखों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं हजारों लोगों की मौत भी हो रही है। हालांकि दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम ( Corona Vaccination Program ) शुरू होने से इससे बचाव की उम्मीदें काफी बढ़ गई है।

इन सबके बीच अब यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी (EMA) ने फाइजर-बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कोरोना के ‘बायोएनटेक’ और ‘फाइजर’ कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए टीके को बंद कमरे में हुई बैठक में मंजूरी दी गई।

Pfizer की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बना Singapore

27 देशों के समूह यूरोपीयन यूनियन में अब बहुत जल्द ही वैक्सीन का सशर्त इस्तेमाल होगा। बता दें कि EMA ने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा था कि वैक्सीन के वैज्ञानिक आकलन और इसके जोखिम से अधिक इसके फायदे होने पर ही इसकी मंजूरी दी जाएगी।

आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन से पहले ब्रिटेन, अमरीका, सऊदी अरब, इजरायल, सिंगापुर, बहरीन, कनाडा आदि देशों ने फाइजर-बायोएनटेक की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है।

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!



The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.



Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.