कश्मीर को लेकर ईयू ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा-चांद से नहीं उतर रहे आतंकवादी

वाशिंगटन। कश्मीर पर राग अलापने वाले पाकिस्तान को यूरोपीय संघ ने भी तगड़ी लताड़ लगाई है। इस मुद्दे पर उसने पाक को नसीहत दी है कि वह आतंकवाद पर लगाम लगाए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र भी पाकिस्तान को खरी-खोटी सुना चुका है। यूरोपीय संसद में कश्मीर पर बहस करते हए पोलैंड के सांसद राइसजैद कारनेकी ने कहा कि भारत दुनिया का महान लोकतांत्रिक देश है। भारत में जम्मू-कश्मीर में हो रही आतंकी गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यता है।

